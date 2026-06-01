Indian Acrylics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indian Acrylics gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,84 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 740,0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 829,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,780 INR. Im Vorjahr waren -2,280 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,52 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,90 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at