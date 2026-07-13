Indian Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indian Bank hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Indian Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,90 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 209,97 Milliarden INR gegenüber 189,06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at