Indian Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Indian Bank präsentierte in der am 06.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,20 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Indian Bank im vergangenen Quartal 170,65 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indian Bank 144,16 Milliarden INR umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 17,18 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 82,79 Milliarden INR ausgegangen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 66,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 44,74 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Indian Bank in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 642,32 Milliarden INR im Vergleich zu 528,76 Milliarden INR im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 60,92 INR und einen Umsatz von 309,94 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at