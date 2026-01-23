Indian Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indian Bank ließ sich am 22.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indian Bank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,36 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indian Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 198,95 Milliarden INR im Vergleich zu 181,68 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 22,95 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 91,61 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at