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16.10.2026 06:31:29
Indian Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Indian Bank präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 26,29 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,07 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 233,36 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 192,71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 26,00 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 94,21 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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