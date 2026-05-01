Indian Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indian Bank lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,56 INR, nach 22,14 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indian Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 202,61 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 187,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 23,15 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 96,46 Milliarden INR ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 86,89 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 83,61 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 783,33 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 719,16 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 89,88 INR und einen Umsatz von 369,22 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at