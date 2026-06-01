Indian Bright Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indian Bright Steel hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,26 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indian Bright Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 87,6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indian Bright Steel 90,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 649,35 Millionen INR gegenüber 90,32 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at