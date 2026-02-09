|
Indian Bright Steel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Indian Bright Steel hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 INR gegenüber -0,080 INR im Vorjahresquartal.
