Indian Card Clothing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indian Card Clothing präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Indian Card Clothing ein Ergebnis je Aktie von 29,42 INR vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 112,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indian Card Clothing einen Umsatz von 102,2 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,26 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 154,63 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 420,27 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 420,31 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at