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05.11.2026 06:31:28
Indian Card Clothing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Indian Card Clothing lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,11 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Indian Card Clothing im vergangenen Quartal 131,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indian Card Clothing 107,3 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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