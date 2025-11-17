Indian Card Clothing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indian Card Clothing stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,11 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,14 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indian Card Clothing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 107,3 Millionen INR im Vergleich zu 112,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at