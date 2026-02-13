Indian Card Clothing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indian Card Clothing hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,46 Prozent auf 104,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at