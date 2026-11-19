3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
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19.11.2026 12:38:09
Indian driver wins $1.3m in life-changing lottery prize
A truck driver's fortunes have changed overnight after he won a Diwali lottery in the northern Indian state of Punjab.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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