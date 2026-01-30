Indian Energy Exchange: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Indian Energy Exchange hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,34 INR gegenüber 1,21 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,46 Milliarden INR gegenüber 1,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,45 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at