Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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11.10.2026 05:02:49
Indian healthcare is new private equity hotspot
Hospitals flush with foreign money are expanding rapidly and filling gaps in public infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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