Indian Hotels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indian Hotels lud am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2,51 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indian Hotels 2,08 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Indian Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 23,39 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at