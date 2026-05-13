Indian Hotels stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Indian Hotels äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 4,21 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 27,65 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 14,64 INR. Im Vorjahr waren 13,40 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 96,89 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 82,45 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at