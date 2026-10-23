Indian Hotels: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indian Hotels äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 INR gegenüber 2,00 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,84 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 20,41 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at