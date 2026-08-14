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14.08.2026 06:31:29
Indian Hume Pipe veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Indian Hume Pipe hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,47 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,16 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 3,03 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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