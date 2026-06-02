Indian Infotech Software: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Indian Infotech Software hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber -0,040 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indian Infotech Software im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 774,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 359,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 41,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 INR. Im Vorjahr waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 641,08 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 63,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 392,27 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at