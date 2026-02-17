Indian Link Chain Manufacturers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indian Link Chain Manufacturers hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,90 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at