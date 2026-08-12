Indian Link Chain Manufacturers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indian Link Chain Manufacturers veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,550 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at