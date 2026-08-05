Indian Metals Ferro Alloys gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indian Metals Ferro Alloys lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,65 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indian Metals Ferro Alloys ein EPS von 17,10 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 9,60 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at