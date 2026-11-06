Indian Metals Ferro Alloys informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indian Metals Ferro Alloys lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,37 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 18,07 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,72 Prozent auf 9,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at