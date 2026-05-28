28.05.2026 06:31:29

Indian Metals Ferro Alloys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indian Metals Ferro Alloys ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indian Metals Ferro Alloys die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,13 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,77 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,63 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,67 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 78,64 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 70,19 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Indian Metals Ferro Alloys im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,26 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 25,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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