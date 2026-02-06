Indian Metals Ferro Alloys: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indian Metals Ferro Alloys lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,03 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,43 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

