Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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07.04.2026 23:02:07
Indian migrant workers hit by cooking gas shortages are leaving cities
Migrant workers say they are struggling to access cooking gas cylinders as the Iran war squeezes supplies.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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