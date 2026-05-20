Indian Oil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indian Oil hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Indian Oil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,90 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 082,89 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1 952,70 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 30,57 INR. Im letzten Jahr hatte Indian Oil einen Gewinn von 9,87 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Indian Oil in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7 844,15 Milliarden INR im Vergleich zu 7 573,12 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at