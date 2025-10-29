Indian Oil präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indian Oil hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 5,68 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indian Oil noch ein Gewinn pro Aktie von -0,120 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Indian Oil 1 786,28 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 749,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at