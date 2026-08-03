Indian Oil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indian Oil veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,18 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,95 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 923,41 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 664,07 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at