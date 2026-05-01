Indian Overseas Bank Dematerialised gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indian Overseas Bank Dematerialised hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,81 INR gegenüber 0,580 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Indian Overseas Bank Dematerialised 97,80 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,81 INR gegenüber 1,76 INR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Indian Overseas Bank Dematerialised 375,32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 337,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at