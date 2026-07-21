Indian Overseas Bank Dematerialised hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indian Overseas Bank Dematerialised hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Indian Overseas Bank Dematerialised hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 109,38 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,68 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at