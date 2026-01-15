Indian Overseas Bank Dematerialised verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indian Overseas Bank Dematerialised hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 96,72 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at