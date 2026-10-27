Indian Overseas Bank Dematerialised vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Indian Overseas Bank Dematerialised präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indian Overseas Bank Dematerialised 0,650 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent auf 104,28 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at