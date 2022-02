Indian Railway Catering And Tourism: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indian Railway Catering And Tourism lud am 09.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,60 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,40 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 140,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,27 INR sowie einen Umsatz von 5,06 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at