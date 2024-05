Indian Railway Catering And Tourism mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indian Railway Catering And Tourism präsentierte am 28.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,55 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indian Railway Catering And Tourism 3,48 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 11,55 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,65 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,83 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 11,48 Milliarden INR geschätzt worden war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 13,89 INR beziffert, während im Vorjahr 12,57 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,41 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 42,70 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 15,17 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 42,66 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at