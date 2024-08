Indian Railway Catering And Tourism: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indian Railway Catering And Tourism hat am 13.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,85 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indian Railway Catering And Tourism 2,90 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,20 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10,02 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

