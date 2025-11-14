Indian Railway Catering And Tourism: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indian Railway Catering And Tourism hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,28 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,85 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,46 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10,64 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at