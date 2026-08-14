Indian Railway Catering And Tourism stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Indian Railway Catering And Tourism hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 4,13 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indian Railway Catering And Tourism im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,70 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,03 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 12,95 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at