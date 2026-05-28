28.05.2026 06:31:29

Indian Railway Catering And Tourism: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indian Railway Catering And Tourism hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,48 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,60 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 12,69 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4,40 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 14,12 Milliarden INR geschätzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 17,42 INR. Im Vorjahr waren 16,44 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 52,15 Milliarden INR gegenüber 46,75 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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