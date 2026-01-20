Indian Railway Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Indian Railway Finance äußerte sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1,38 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indian Railway Finance 1,25 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 67,19 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67,66 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at