Indian Renewable Energy Development Agency gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indian Renewable Energy Development Agency hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,97 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,33 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at