Indian Renewable Energy Development Agency stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Indian Renewable Energy Development Agency lud am 09.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,58 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 21,60 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indian Renewable Energy Development Agency 17,30 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at