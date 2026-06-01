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01.06.2026 06:31:29
Indian Renewable Energy Development Agency: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Indian Renewable Energy Development Agency hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Indian Renewable Energy Development Agency hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,87 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 21,33 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 6,73 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indian Renewable Energy Development Agency 6,32 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 82,64 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Indian Renewable Energy Development Agency einen Umsatz von 66,60 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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