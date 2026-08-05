Indian Renewable Energy Development Agency: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Indian Renewable Energy Development Agency hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,44 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indian Renewable Energy Development Agency einen Umsatz von 19,15 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at