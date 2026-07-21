Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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21.07.2026 09:09:31
Indian rupee’s return to near-record lows reflects RBI debate on intervention
Currency weakens 2% over July, nears record low of 97 to the US dollar; the central bank’s limited and intermittent moves have...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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