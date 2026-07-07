07.07.2026 06:28:20

Indian Shares Fluctuate In Early Trade

(RTTNews) - Indian shares were fluctuating in early trade on Tuesday, tracking mixed cues from global markets.

Underlying sentiment remained supported somewhat by the revival of the monsoon rains, easing geopolitical tensions and fresh inflows from foreign institutional investors.

The benchmark BSE Sensex was up 100 points, or 0.1 percent, at 78,391 while the broader NSE Nifty index edged up by 40 points, or 0.2 percent, to 24,467.

Cochin Shipyard slumped more than 4 percent after the government announced an Offer for Sale in the company.

Trent plummeted 10 percent after its Q1 business update failed to impress investors. Titan Company surged 3.3 percent after a strong Q1 update.

Varun Beverages fell nearly 2 percent after it signed a business transfer agreement to acquire the value-added dairy beverages, juices, and packaged drinking water business of Devyani Food Industries (Kenya) for $32 million.

Hexaware Technologies climbed 3.2 percent after announcing a strategic partnership with SmartRent.

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