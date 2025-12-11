|
11.12.2025 05:19:40
Indian Shares Give Up Early Gains
(RTTNews) - Indian shares drifted lower in cautious trade on Thursday, giving up earlier gains after the U.S. Federal Reserve cut interest rates by quarter point, matching the rate cuts seen in September and October in another divided vote.
The benchmark BSE Sensex was down 170 points, or 0.2 percent, at 84,220 while the broader NSE Nifty index slipped 52 points, or 0.2 percent, to 25,705.
Tata Steel rose 1.2 percent after its board approved a 4.8 MTPA capacity expansion at Neelachal Ispat Nigam (NINL).
Adani Enterprises edged up slightly after concluding its Rs. 25,000 crore rights issue.
Life Insurance Corporation of India was little changed on receiving a GST demand order of over Rs. 2,370 crore from Maharashtra authorities.
Cipla gained about 1 percent after launching a new treatment for obesity and type-2 diabetes.
Vedanta added 1 percent after unveiling plans to invest Rs. 1 lakh crore in Rajasthan.
DCM Shriram soared 6 percent after it signed a pact with Bayer CropScience to explore collaborative initiatives focused on enhancing India's agricultural ecosystem.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.