Indian Shares Modestly Lower In Cautious Trade

(RTTNews) - Indian shares were modestly lower in early trade on Monday on concerns over elevated oil prices amid escalating tensions in the Strait of Hormuz.

The benchmark 30-share BSE Sensex was down 250 points, or 0.3 percent, at 74,476 while the NSE Nifty index dropped 60 points, or 0.3 percent, to 23,086.

HDFC Bank fell 1.6 percent after reporting a marginal dip in margins on the interest-earnings assets during the September quarter.

Axis Bank slumped 4 percent despite the private sector lender reporting a 38 percent year-on-year rise in standalone net profit in Q2 FY27.

YES Bank traded lower despite reporting a 63 percent jump in second quarter consolidated net profit.

Himadri Speciality Chemical plunged 4.4 percent after reporting a drop in EBITDA margins.

Balrampur Chini Mills, Sakthi Sugars, Dhampur Sugar Mills and Shree Renuka Sugars fell 2-5 percent after state-run oil companies excluded sugarcane-based ethanol from the 2026-27 tender.

ICICI Bank edged up slightly after Q2 earnings beat estimates.

DLF gained 1 percent as it announced the acquisition of a 7.5-acre land in Gurugram to build a housing project.

Punjab National Bank soared 6 percent after the public sector bank announced it is targeting quarterly net profit of Rs.6000 crore over the next few quarters.