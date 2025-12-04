04.12.2025 05:21:14

Indian Shares Open Higher Led By IT Stocks

(RTTNews) - Indian shares were flat to slightly higher on Thursday ahead of the Reserve Bank of India's interest-rate decision and policy guidance due on Friday.

The benchmark BSE Sensex was up 139 points, or 0.2 percent, at 85,245 in early trade, while the broader NSE Nifty index rose by 38 points, or 0.2 percent, to 26,023. TMPV, Tech Mahindra, Asian Paints, HCL Technologies and TCS all were up around 1 percent.

RailTel Corporation of India rose over 1 percent on securing a contract valued at Rs. 48.78 crore from the Mumbai Metropolitan Region Development Authority.

RVNL gained 1 percent after a Rs. 145-crore order win from Southern Railway.

Pace Digitek climbed 1.1 percent on securing an order worth Rs. 99.71 crore from Advait Greenergy Pvt Ltd.

Pine Labs advanced 1.4 percent on posting turnaround results for the second quarter. Indian Energy Exchange added 1 percent on reporting an 18 percent rise in monthly electricity trade volume for November.

Nector Lifesciences soared 14 percent on share buyback news.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:53 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen